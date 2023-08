Pittsburgh: condannato a morte il killer della sinagoga, uccise 11 persone

L'uomo armato che ha massacrato 11 persone nella sinagoga di Pittsburgh, in Pennsylvania, nel 2018 è stato condannato alla pena di morte. Si è trattato del più cruento attacco antisemita nella storia americana.

La giuria federale di 12 persone ha preso una decisione unanime contro Robert G. Bowers, 50 anni, dopo un processo durato due mesi durante il quale i sopravvissuti hanno raccontato, con dettagli terrificanti, la strage del 27 ottobre 2018.

L'accusa ha dichiarato che l'uomo era intenzionato ad uccidere "quanti più ebrei possibile" ed era motivato "da un profondo antisemitismo". Gli avvocati di Bowers non hanno contestato che avesse commesso l'attacco, ma hanno provato a ridurgli la pena sostenendo che soffrisse di malattie mentali e avesse una storia personale turbolenta.

L'uomo, il 27 ottobre 2018, aprì il fuoco nella sinagoga "The Tree Life" uccidendo 11 persone e ferendo anche altri due fedeli e numerosi agenti di polizia accorsi sul luogo della sparatoria.

La decisione di condannare a morte l'attentatore doveva essere unanime, altrimenti sarebbe stato condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionata. Lo scorso giugno, Bowers, 50 anni, era stato riconosciuto colpevole di tutti i 63 capi di accusa contestati per l'attacco alla sinagoga Tree of Life. Ventidue di questi capi d'accusa erano reati capitali. A luglio la giuria lo aveva quindi giudicato passibile di pena di morte. La fase finale del processo si è concentrata sui fattori aggravanti e attenuanti, nel corso della quale l'accusa ha rimarcato il fatto che Bowers commise l'attacco mosso da odio verso gli ebrei e che non ha dato prova di rimorso.