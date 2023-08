Powell annuncia una nuova stretta, ma le borse chiudono in rialzo

La Federal Reserve è pronta a nuovi rialzi dei tassi se necessario, "il nostro obiettivo è l'inflazione al 2%". Le dichiarazioni di Jerome Powell - dal simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole - non hanno convinto del tutto i mercati, ma la reazione è stata "doppia". In un primo momento le borse europee e americane hanno tirato il freno a mano, poi però hanno recuperato un po' di terreno come se avessero digerito le parole di Powell e stessero già guardando oltre il prossimo rialzo. Probabilmente i mercati hanno apprezzato la precisazione di Powell, che promette "cautela nel decidere se stringere ulteriormente o, invece, mantenere costante il tasso di riferimento e attendere ulteriori dati". Milano termina a +0,49%, Londra e Francoforte a +0,07% e Parigi a +0,21%. A Wall Street - che aveva virato in rosso - listini in recupero. L'euro - dopo le parole di Powell - ha registrato una nuova brusca frenata rispetto al dollaro, scivolando a 1,0789. Un movimento che sembra indicare la "confusione" dei mercati sulle prossime scelte delle banche centrali: l'attesa ora riguarda il discorso di Lagarde a Jackson Hole (alle 21 ora italiana).