Il presidente della Regione Lazio Rocca: "De Angelis resterà al suo posto"

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, annuncia, dopo la polemica per le dichiarazioni di Marcello De Angelis sulla strage di Bologna , che il responsabile della comunicazione non si dimetterà: "Ho incontrato Marcello De Angelis ieri, in tarda serata, e dopo lunghe riflessioni e un attento e sincero confronto, ho deciso di non revocargli la fiducia. Pertanto, manterrà la direzione della Comunicazione Istituzionale in Regione".