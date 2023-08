Presunto dossieraggio: proseguono gli accertamenti della Procura di Perugia

Proseguono gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia sulla presunta attività di dossieraggio illegale. L'indagine, che al momento è aperta per il reato di accesso abusivo a sistema informatico, è partita da una denuncia del ministro della Difesa, Guido Crosetto. La Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, non avrebbe un numero preciso né le categorie (ci sarebbero diversi politici e altri personaggi pubblici) oggetto del presunto dossieraggio compiuto, secondo l'accusa, attraverso l'accesso "non motivato" a banche dati pubbliche. Da chiarire se i dati sensibili acquisiti siano stati comunicati al di fuori dell'attività istituzionale e con quale finalità.

Attualmente risulta indagato un finanziere del Nucleo di polizia valutaria di Roma, all'epoca dei fatti distaccato al servizio Segnalazione operazioni sospette, che dipende dalla Procura nazionale antimafia. Per questo c'è stato il trasferimento per competenza alla procura del capoluogo umbro. Il militare, sentito dai magistrati, avrebbe rivendicato la correttezza del suo operato.