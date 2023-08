Pyongyang condanna esercitazioni militari Corea del Sud-Usa: "Rischio guerra termonucleare"

La Corea del Nord condanna le esercitazioni militari organizzate da Corea del Sud e Stati Uniti che, avverte, potrebbero innescare una "guerra termonucleare" senza precedenti nella penisola coreana. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap riportando quanto scritto dall'agenzia di stampa statale della Corea del Nord Kna. La Corea del Nord accusa inoltre Seul, Washington e Tokyo di aver tenuto il vertice trilaterale a Camp David la scorsa settimana per adottare una serie di documenti finalizzati a "dettagliare, pianificare e formulare" provocazioni di guerra nucleare, dice in un commento la Korean Central News Agency.

Sempre secondo quanto riferito da Kcna, le esercitazioni militari degli alleati sono di natura "aggressiva" e potrebbero coinvolgere risorse strategiche nucleari statunitensi. L'esercitazione annuale Ulchi Freedom Shield (UFS), basata su uno scenario di guerra, è iniziata lunedì per una durata complessiva di 11 giorni e contempla simulazioni di emergenze, l'addestramento sul campo e le esercitazioni di protezione civile. La Corea del Nord, scrive l'agenzia Yonhap, ha da tempo denunciato le esercitazioni militari Seoul-Washington come prove generali per un'invasione.

Il governo giapponese intanto ha dichiarato di essere stato informato dell'intenzione della Corea del Nord di lanciare un satellite tra giovedì e il 31 agosto, circa tre mesi dopo un tentativo fallito. La Guardia costiera giapponese è stata informata che Pyongyang designerà tre zone marittime a rischio per il periodo (due a ovest della penisola coreana e una a est dell'isola filippina di Luzon), una prassi in questi casi per il rischio dei detriti di razzi caduti durante il lancio. L'annuncio arriva dopo che il regime nordcoreano ha tentato di lanciare quello che sosteneva fosse il suo primo satellite da ricognizione militare il 31 maggio, ma il razzo che lo trasportava era precipitato pochi minuti dopo il lancio.