Raid delle forze israeliane in Cisgiordania, morti due palestinesi

Due palestinesi sono morti durante un raid delle forze israeliane nel campo profughi di Aqabat Jabr, vicino alla città di Gerico, in Cisgiordania. Lo hanno riferito al “Times of Israel” funzionari sanitari palestinesi. Secondo il ministero della sanità dell'Autorità palestinese avrebbero perso la vita - “entrambi colpiti al petto” - Qusay Omar Suleiman al-Walaji, di 16 anni, e il 25enne Muhammed Ribihi Nujoom. Al momento, i fatti non sono stati né confermati né commentati dalle forze di difesa israeliane o dalla polizia di frontiera.

Già teatro di scontri, in Cisgiordania la violenza è aumentata per via degli attacchi palestinesi contro civili e truppe israeliane, per le incursioni e gli arresti da parte dei militari israeliani e per gli attacchi da parte di coloni estremisti contro i palestinesi. Una spirale di violenza che giorno dopo giorno miete vittime. Un giorno fa, uomini armati palestinesi hanno aperto il fuoco dalla città di Yabed, nel nord della Cisgiordania, contro una vicina postazione dell'esercito israeliano per la terza volta in quattro giorni.

Dall'inizio dell'anno “Associated Press” ha contato 170 palestinesi uccisi. “La maggior parte di loro sarebbero dei miliziani”, sostiene Israele ma anche giovani che lanciano pietre e protestato contro i raid mirati a “smantellare le reti dei miliziani e contrastare attacchi futuri”.