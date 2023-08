Ranking ATP: Ruud sorpassato da Tsitsipas, Sinner stabile in ottava posizione

Stefanos Tsitsipas numero 4 del ranking mondiale. Grazie al primo titolo stagionale nell'Abierto mexicano il greco sorpassa Casper Ruud, seppur sconfitto in finale in Messico, l'australiano De Minaur scavalca Lorenzo Musetti in 18°posizione. Sempre al top Carlos Alcaraz, seguito da Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ottavo Jannik Sinner, sempre nella top ten, si registra il rientro in top 40 di Lorenzo Sonego, 39mo. Questa la classifica ATP, top 10 aggiornata :

RANKING ATP - LA TOP 10

1 Carlos Alcaraz (ESP) 9.225 punti

2 Novak Djokovic (SRB) 8.795

3 Daniil Medvedev 6.520 - 6.360

4 Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.090

5 Casper Ruud (NOR) 4.985

6 Holger Rune (DEN) 4.825

7 Andrey Rublev 4.595

8 Jannik Sinner (ITA) 3.815

9 Taylor Fritz (USA) 3.650

10 Frances Tiafoe (USA) 3.085