Reddito di cittadinanza: in arrivo decreto che definirà i corsi di formazione per gli occupabili

E' questione di tempo, ma potrebbe arrivare presto il decreto che, dopo un passaggio alla Conferenza Stato-Regioni, definirà i criteri per i corsi di formazione che consentiranno ai cosiddetti occupabili di passare dal reddito di cittadinanza al sostegno formazione e lavoro.

E' quanto emerso nella riunione che si è tenuta tra il Ministero del Lavoro e i rappresentati delle Regioni per fare il punto sull'attuazione delle nuove norme che porteranno al superamento del reddito di cittadinanza e, in particolare, con le regioni è stato verificato l'impatto che ci sarà sui centri per l'impiego. Nell'incontro non sono emerse criticità sul potenziamento delle strutture ed è stata assicurata l'operatività dal 1 settembre della piattaforma alla quale dovranno iscriversi gli 'occupabili' e su cui indicare i progetti di formazione.

I centri, del resto, sono stati recentemente al centro di uno degli obiettivi previsti dal Pnrr per la fine del 2022 e si sta ora procedendo al potenziamento seguendo la timeline prevista.

L'altro aspetto analizzato è l'attivazione della piattaforma alla quale i cittadini potranno iscriversi per avere uno dei due nuovi strumenti in arrivo: il cosiddetto Sostegno alla Formazione e Lavoro (sfl) che garantisce 350 euro per soggetto - quindi anche più di una persona per famiglia - per 12 mesi. Nella piattaforma, che sarà operativa dal primo settembre, verranno automaticamente inseriti tutti i soggetti già ora nel programma Gol (garanzia di occupabilità dei lavoratori).

La piattaforma del Ministero del lavoro, che sarà realizzata dall'Inps, dovrà avere una 'interoperabilità' con le altre banche dati e contenere - ad esempio - tutte le proposte di formazione e i tirocini, che già ora sono proposti dai centri per l'impiego delle regioni. Il decreto ministeriale in arrivo definirà proprio le tipologie dei corsi che saranno considerate valide ai fini dello Sfl e, con tutta probabilità, saranno permessi anche corsi a distanza, on line e di diverse tipologie.