Regge il rimbalzo delle banche, vola il gas, +30% per uno sciopero in Australia

Tiene il rimbalzo delle borse, soprattutto per quella Milano, che segna +1,47% e torna poco sopra i 28.300 punti, dopo il -2,12% di ieri. Risalgono i titoli bancari: l'indice di settore dopo il -7,5% di ieri oggi è il rialzo del 3,7%. Miglior titolo Fineco, +6,50%, seguita da Banco Bpm. L'annuncio di un tetto dello 0,1% sugli attivi delle banche oltre il quale l'imposta non si applicherà ha fatto rifare i conti agli investitori. Secondo le stime di Banor, il calo degli utili per le piccole e medie banca passa da circa il 20-30% a circa il 10-12%. Quello per le grandi banche dal 7-15% a una forchetta tra il 6-7% e zero. Oggi in evidenza anche Tim, +4,50%: secondo la Repubblica Kkr, il Tesoro (Mef), F2i e Cdp punterebbero a raggiungere un accordo non vincolante per l'acquisizione della rete Tim entro il 15 agosto. Cattive notizie invece sul fronte dell'energia: il gas torna a correre e a sorpresa sale del 30%, superando quota 40 euro al megawattora. Un incremento che sembra dovuto allo sciopero indetto in Australia dai lavoratori delle strutture di Chevron Corp. e Woodside Energy Group Ltd. L'astensione dal lavoro, riporta Bloomberg, ha il potenziale per influenzare le esportazioni di gas naturale liquefatto dal paese, restringendo il mercato globale del carburante. Gli investitori guardano all'allarme lanciato all'amministratore delegato di Eon, Leonhard Birnbaum, sulla situazione energetica in Europa. Sale anche il petrolio, con il Brent che supera gli 87 dollari al barile, +1%.