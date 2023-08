Respinto ricorso di Ferrero contro i nuovi patron della Samp Radrizzani e Manfredi

Il giudice del tribunale di Genova Paolo Gibelli ha rigettato il ricorso dell'ex patron doriano Massimo Ferrero, presentato d'urgenza ex art.700 del codice di procedura civile per ottenere la misura cautelare dell'inibizione ai futuri aumenti di capitale. Una buona notizia per i nuovi proprietari della Sampdoria Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. “Il ricorso – è scritto nell’ordinanza di Gibelli – non risulta fondato per difetto di “fumus” e di “periculum” e ancora non accoglibile per l’effetto dannoso per la società dell’accoglimento in misura del tutto sproporzionata alla tutela del ricorrente”. Gibelli ha anche condannato la Ssh, holding di proprietà dell'imprenditore Ferrero, a rifondere le spese di lite.

Questa nuova situazione, permette alla coppia di diventare i soci di maggioranza del club blucerchiato, lo scorso 25 luglio c'era stata l'udienza in Tribunale a Genova con l'avvocato di Ferrero, Sammarco, che aveva chiesto al giudice di bloccare nuovi aumenti di capitale che avrebbero diluito le quote azionarie di Ferrero che attualmente è in possesso di quote pari al 49% della società.