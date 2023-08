Riaperto l'aeroporto di Catania, è di nuovo operativo

"L'aeroporto è aperto e di nuovo operativo". Così la Sac, la società di gestione dello scalo catanese di Fontanarossa, annuncia sui social la ripresa da stamane alle 6 dell'operatività dell'aeroporto chiuso ieri a causa delle cenere vulcanica prodotta dall'Etna.

La società di gestione dello scalo consiglia ai passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Ieri erano stati cancellati tutti i voli in partenza da Catania mentre quelli in arrivo non cancellati sono stati dirottati suTrapani e Comiso.

L'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha comunicato che nella tarda serata di ieri le immagini della rete di videosorveglianza hanno mostrato un evento esplosivo impulsivo al cratere di sud-est che ha prodotto una modesta nube vulcanica rapidamente dispersa dai venti in quota.

Appena dieci giorni fa l'aeroporto di Fontanarossa era tornato alla piena attività dopo l'incendio che aveva interessato il Terminal A lo scorso 16 luglio.