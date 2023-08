Bambina di 11 anni dispersa nel lago di Como, in corso le ricerche

Una bambina senegalese di 11 anni è dispersa dopo che si era tuffata sulla sponda lecchese del lago di Como, a Mandello del Lario. La ragazzina era entrata in acqua in prossimità della foce del torrente Meria, affollata di bagnanti per il Ferragosto, ma non è più riemersa. L'allarme è scattato poco prima delle 16 e sul posto sono giunte le ambulanze, i mezzi nautici dei vigili del fuoco di Lecco e del distaccamento di Bellano e i carabinieri per gli accertamenti sull'incidente. La spiaggia di Mandello del Lario è stata transennata e le ricerche vanno avanti dal pomeriggio, con l'aiuto dei sommozzatori dei vigili del fuoco.