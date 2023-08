Ricorso del Lecco accolto dal Tar del Lazio, lombardi riammessi nel campionato cadetto

Il Tar del Lazio ha riammesso il Lecco in Serie B, ricorso della Reggina respinto, dichiarato "improcedibile". È questo il doppio responso dopo il primo grado della giustizia amministrativa. La Sezione Prima Ter del Tar del Lazio infatti si è espressa: è stato accolto il ricorso del Lecco contro il provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che aveva decretato l’estromissione dalla Serie B. Dopo essere stati promossi in serie B grazie alla vittoria ai playoff contro il Foggia il 18 giugno, i lombardi non avevano consegnato entro la mezzanotte del 20 giugno tutti i documenti necessari riguardo allo stadio in cui avrebbero disputato la serie cadetta (l'Euganeo di Padova). Dopo l'accoglimento da parte del Tar del Lazio del ricorso presentato dal Lecco, la Lega di Serie B, che aveva già deciso di iniziare comunque il campionato il 18 agosto - con il format delle 20 squadre - ha già prontamente inserito sul proprio sito ufficiale il club lombardo nel calendario e nella classifica, lasciando solo una X legata al destino del posto della Reggina, il cui ricorso invece è stato dichiarato "improcedibile" dal tribunale amministrativo regionale. La società calabrese era stata esclusa dal campionato per motivi economici legati a mancati pagamenti all'Erario. Il Brescia – retrocesso sul campo al termine del playout della scorsa stagione – osserva interessato l'evolversi della situazione essendo la prima squadra in graduatoria nei criteri di riammissione nel torneo cadetto. Domani intanto è in programma un Consiglio federale che affronterà tra i temi del giorno proprio la composizione della Serie B, anche se l'ultima parola in tal senso spetterà in al Consiglio di Stato, che si esprimerà in merito il prossimo 29 agosto.

Posto meritato sul campo quello del Lecco, soddisfazione della società lombarda, mentre per la sostituzione della Reggina, come detto, resta pronto il Brescia. In ogni caso, il torneo cadetto non partirà più con le famose “X” e “Y”, ovvero la decisione dell'assemblea di Serie B che ha deciso di iniziare il campionato il 18-19 agosto con una X (Perugia o Lecco) e Y (Reggina o Brescia) nel calendario prima del pronunciamento definitivo del 29 agosto. Ora la Lega B, sul proprio sito, ha aggiornato classifica e calendario inserendo il Lecco. La formazione lombarda nella prima giornata di campionato sfiderà il Pisa all'Arena Garibaldi. Resta, però, una X (ovvero quella legata alla Reggina il cui reclamo è stato respinto) sia in classifica che nel calendario. In serie C, infine, l'Atalanta Under 23 è pronta a prendere il posto del Siena, il cui ricorso è stato bocciato (il club non aveva ottenuto la documentazione necessaria per l'iscrizione).