Rimbalzo del 3,7% dei titoli bancari

Ieri la tempesta, oggi giornata di conti da rifare e di rimbalzi in borsa. L'indice Ftse Mib di Milano ha chiuso in rialzo dell' 1,31% ed tornato a 28.300 punti, dopo il -2,12% di ieri. Il settore bancario dopo il -7 e mezzo per cento ieri, con riduzione della capitalizzazione per 9 miliardi, ha visto un rialzo del 3,60%. Un recupero andato di pari passo con le valutazioni che hanno abbassato l'impatto stimato della tassa sul margine di interesse, dopo l'annuncio di un tetto dello 0,1% oltre il quale l'imposta non si applicherà. Miglior titolo Fineco, +7%, seguita da Banco Bpm. Tra gli altri istituti maggiori, Unicredit +4,3, Intesa Sanpaolo +2,3 per cento. Oggi in evidenza anche Tim, +,1%: secondo la Repubblica il fondo Kkr, il Tesoro, il fondo F2i e Cdp punterebbero a raggiungere un accordo non vincolante per l'acqusizione della rete Tim entro il 15 agosto. Ribassi moderati invece a Wall Street: -0,2% per il Dow Jones, -0,3% per l'S&P 500, -0,7% per il Nasdaq. Cattive notizie invece sul fronte dell'energia: il gas è tornato a correre e a sorpresa è salito di quasi il 27%, sfiornado quota 40 euro al megawattora. Un incremento dovuto allo sciopero indetto in Australia dai lavoratori delle strutture di Chevron e Woodside Energy Group. Un'astensione dal lavoro che sembra avere il potenziale di restringere il mercato globale del carburante. Sale anche il petrolio, con il Brent che si avvicina agli 87 dollari al barile, a quota 86,80, +0,73%.