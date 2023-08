Ritrovato il corpo del ventenne disperso nel lago di Bolsena. Si cerca la bimba nel lago di Como

È stato ritrovato il corpo del giovane ventenne disperso ieri nelle acque del lago di Bolsena, a Capodimonte.

Il corpo del ragazzo, di origini senegalesi, è stato individuato da un drone impiegato per le ricerche alle 10:30 di questa mattina. La salma si trova a pochi metri dalla riva in prossimità di uno stabilimento balneare. Il corpo, segnalato con una boa, ancora non è stato recuperato.

Dalle prime informazioni il giovane si sarebbe tuffato da un pedalò preso a noleggio con alcuni coetanei nel pomeriggio di Ferragosto, intorno alle 18, in zona Capodimonte, senza più riemergere. Qualcuno di loro si è tuffato per cercarlo ma senza successo.

Nel frattempo sono ancora al lavoro i vigili del fuoco di Lecco per cercare la bambina di 11 anni scomparsa ieri nelle acque di Mandello del Lario. Della piccola di origini senegalesi, che sembra non sapesse nuotare, non si hanno notizie da ormai 24 ore. Le ricerche sono quindi riprese questa mattina e proseguiranno a oltranza.

Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti i sommozzatori di Milano, e sono in arrivo anche quelli da Torino e Genova. I soccorritori si stanno concentrando su un'area piuttosto ampia perché il corpo, complice le correnti del lago, potrebbe essersi spostato, anche di molto.

Grazie al sistema di ricerca subacqueo con sonar, i soccorritori potranno spingersi ad elevate profondità, fino a 100 metri, e individuare persone anche in acque notoriamente più torbide come quelle lacustri.