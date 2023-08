Robert Stannard sospeso dall’UCI per presunte violazioni antidoping

L'australiano Rob Stannard è stato sospeso per aver violato le norme anti-doping e salterà i Mondiali di ciclismo su strada in programma domenica prossima a Glasgow. Il corridore della Alpecin-Deceuninck ha sottolineato che le accuse che gli sono state mosse contro, fanno riferimento a quasi un lustro fa (per la precisione più di quattro anni fa). Il ciclista ha negato qualsiasi addebito. "Sono stato informato dall'Uci che ha considerato che io abbia trasgredito le regole anti-doping oltre quattro anni fa", ha affermato Stannard in un comunicato. “Io non ho mai fatto uso di sostanze vietate”. Il 24enne australiano avrebbe dovuto partecipare alla gara mondiale in Scozia. La Federazione australiana di ciclismo ha sottolineato che “sfortunatamente la sospensione provvisoria significa che Stannard non potrà gareggiare ai Campionati del mondo di Glasgow”.