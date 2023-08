Salario minimo: governo e opposizioni a confronto. Le posizioni restano distanti

Si è concluso a palazzo Chigi, dopo circa due ore, l'incontro tra governo e opposizioni sul salario minimo, convocato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Ciascuno mantiene le sue posizioni". È quanto trapela da fonti delle opposizioni, anche se la premier Giorgia Meloni, durante l'incontro avrebbe proposto alle opposizioni di "provare ad avviare un percorso celere ma attento per una proposta condivisa su lavoro povero e salari bassi" coinvolgendo il Cnel. È quanto riferiscono partecipanti alla riunione.

La cronaca dell'incontro Con l'arrivo dei leader e delle delegazioni dell'opposizione, tra i quali Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni, è iniziato il tavolo governo-opposizioni sul salario minimo a Palazzo Chigi, convocato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. All'incontro sono presenti tutti i leader dei partiti di opposizione con l'eccezione di Italia Viva che fin dall'inizio si è tirata fuori dalla proposta unitaria sul salario minimo di 9 euro l'ora. A rappresentare il governo anche i due vicepremier, Matteo Salvini (da remoto) e Antonio Tajani, la ministra del Lavoro, Maria Elvira Calderone, e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Per il Pd la segretaria Schlein accompagnata dalla responsabile Lavoro del partito, Maria Cecilia Guerra, per il M5S oltre al presidente Conte, l'ex ministra Nunzia Catalfo, per Azione Carlo Calenda e il capogruppo alla Camera, Matteo Richetti. La delegazione di Avs è composta da Nicola Fratoianni, con i parlamentari Franco Mari, Eleonora Evi e la capogruppo alla Camera, Luana Zanella, quella di Più Europa dal segretario Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova. La posizione di partenza della maggioranza di governo è rappresentata dal post pubblicato su Facebook dal capodelegazione di Fratelli d'Italia - Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza: "Oggi si apre il confronto tra governo e opposizioni sul salario minimo. Ci auguriamo sia improntato al pragmatismo e non a posizioni ideologiche, peraltro molto distanti da quanto realizzato da Pd e M5s quando erano insieme al governo". "Per risolvere il problema del lavoro sottopagato - prosegue - serve un nuovo patto sociale. Rinnovo dei contratti di settore scaduti da troppo tempo, detassazione del lavoro extra, potenziamento della contrattazione di secondo livello, aziendale e territoriale. Non solo, questo dibattito ci offre la grande occasione di rilanciare la storica proposta della partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese. Un'idea cara alla destra italiana, al mondo cattolico, a sindacati come Cisl e Ugl e a tante personalità indipendenti. Capitale e lavoro non devono essere nemici ma collaborare per la crescita dell'Italia. La sinistra ha fallito, ora tocca a noi", conclude.

ansa La segreteria del Partito Democratico, Elly Schlein, arriva a Palazzo Chigi 11 08 2023

Il “pre-vertice” a sorpresa Incontro a sorpresa in aereo tra Giorgia Meloni e Nicola Fratoianni prima del summit a palazzo Chigi sul salario minimo. Il premier e il segretario nazionale di Sinistra italiana si sono ritrovati casualmente sullo stesso volo di linea Brindisi-Roma. Entrambi tornavano dal mare della Puglia. La presidente di Fratelli d'Italia ha fatto un breve pit-stop nella Capitale per presiedere la riunione sul salario minimo. Anche Fratoianni si trovava per qualche giorno di relax in Puglia e per il rientro si è imbarcato sullo stesso aereo del presidente del Consiglio. Intercettato dall'Adnkronos prima dell'incontro con il governo, Fratoianni ha però smentito il “pre-vertice” e con un sorriso ha detto: ''Ora direte che c'è il governo Meloni-Fratoianni...''.

ansa Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, arriva a Palazzo Chigi 11 08 2023

Le dichiarazioni all'arrivo Il leader di Azione, Carlo Calenda, arrivando a Palazzo Chigi, a chi gli chiedeva se fosse o meno ottimista in vista dell'incontro, ha detto di essere "ottimista per natura". "Andiamo ad ascoltare cosa ci dirà Meloni: se è intenzionata a parlare della proposta di legge sul salario minimo, se è solo per ribadire la contrarietà meglio non prendersi in giro e vedersi in Parlamento". Così il segretario di Più Europa, Riccardo Magi arrivando a palazzo Chigi. Ottimista? "Le modalità con le quali siamo stati convocati non lasciano ben sperare, più una rappresentazione mediatica che un lavoro sul testo. Per cortesia istituzionale e per non lasciare nulla di intentato, andremo ma non siamo disponibili a farci prendere in giro", ha aggiunto. "Illustreremo la nostra proposta nei dettagli in modo che non ci siano equivoci. Abbiamo anche dei grafici". Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, entrando a Palazzo Chigi per l'incontro con il governo sul salario minimo. "Andiamo a sentire quali novità ha il governo sulla nostra proposta di salario minimo, intanto li abbiamo costretti a guardare a quei tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico arrivando a palazzo Chigi per l'incontro con il governo sul salario minimo.

ansa Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, arriva a Palazzo Chigi 11 08 2023

La linea della Lega La linea della Lega sul salario minimo, al centro del confronto che si sta tenendo a Palazzo Chigi tra governo e opposizioni, "è stata ribadita dal sottosegretario Claudio Durigon". Lo puntualizza una nota, dove si precisa anche che "Matteo Salvini sta partecipando alla riunione in videocollegamento". Oggi, in un'intervista su “Il Corriere della Sera”, Durigon ha affermato quanto detto dalla Premier Meloni, ossia che un salario minimo rischia di essere controproducente e l'ha definito "un compromesso al ribasso", aggiungendo: "noi puntiamo a fare di più e meglio". Durigon ha elencato le proposte della Lega sottolineando di considerarle "un'ottima base di partenza per contrastare il lavoro povero: estendere la contrattazione collettiva applicando, laddove non c'è, il contratto di categoria che può essere considerato di riferimento. Rivedere l'impalcatura degli appalti sui servizi eliminando il massimo ribasso sulla voce del costo del lavoro. Dare ruolo al Cnel e all'Aran per controbilanciare gli effetti dei cosiddetti contratti pirata. Introdurre premialità per chi è tempestivo nel rinnovo dei contratti". Nel '54 la prima proposta di salario minimo Curiosa casualità, governo e opposizioni si incontrano oggi, 11 agosto, per discutere di salario minimo, nello stesso giorno in cui ricorre l'anniversario della nascita di Giuseppe Di Vittorio che nel 1954, da parlamentare del Pci e segretario generale della Cgil, propose di istituire per legge un salario minimo.

imagoeconomica Palazzo Chigi generica