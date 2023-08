Salario minimo, la Camera approva la sospensiva. L'esame della proposta di legge slitta di 60 giorni

Con 168 voti favorevoli, 127 contrari e 3 astenuti, l'aula della Camera ha approvato la questione sospensiva riferita alla proposta di legge contenente disposizioni per l'istituzione del salario minimo.

L'esame del provvedimento viene dunque rinviato di 60 giorni e si terrà non prima di ottobre.

Al termine della votazione, dai banchi delle opposizioni, che hanno presentato una proposta di legge unitaria (con l'eccezione di Italia viva), si sono levati cori con alcuni deputati che gridavano "vergogna, vergogna".

Annunciando il voto contrario del M5s, Giuseppe Conte avverte: "Ve lo diciamo già adesso: non vi presentate a ottobre con proposte dirette a spaccare la platea di lavoratori sottopagati".

La segretaria del Pd Elly Schlein nel suo intervento in Aula parla di fuga della maggioranza: "Quella che oggi ci troviamo a discutere non è una semplice sospensiva ma la rappresentazione plastica della fuga della maggioranza. La maggioranza di destra, posta di fronte a un tema reale e che brucia sulla pelle dei cittadini, tema che il governo non può coprire con i soliti artifici e le fake news, messa di fronte a una proposta unitaria delle opposizioni, fugge. Ma almeno abbiamo fermato il vostro tentativo di votare l'emendamento soppressivo per cancellare questa nostra proposta. Purtroppo per voi però dalla realtà non si può fuggire. Esiste una questiona salariale enorme in Italia che non può essere rinviata, la povertà non va in vacanza né prende pause".

"Abbiamo rinviato il provvedimento sul salario minimo non per scappare di fronte al tema, ma per lavorare - seriamente - ad una proposta che garantisca la tutela salariale dei lavoratori. Il Pd e Schlein non hanno accettato la sospensione solo perché vogliono strumentalizzare anche questa tematica per poterla sventolare alle feste dell'Unità, dimostrando di non avere alcun rispetto nei confronti dei più di tre milioni di lavoratori poveri". Lo dichiara il deputato della Lega Edoardo Ziello.