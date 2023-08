Salario minimo, Tajani: "Vanno detassate le buste paga"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani Ministro Tajani, ha avuto venerdì un "incontro positivo" con Giorgia Meloni per parlare del decreto sulle banche, "di salario minimo, delle scelte che ci attendono in autunno. La direzione è quella di tagliare le tasse sul lavoro per offrire più risorse ai lavoratori" dice in un'intervista a La Stampa. "Presenteremo una serie di emendamenti per tutelare le piccole banche, i risparmiatori e fare in modo che il provvedimento sia equo e non punitivo" spiega. "A nostro giudizio il salario minimo fissato per legge abbasserebbe la media delle retribuzioni - aggiunge -. Per alzare gli stipendi bisogna puntare sulla contrattazione collettiva e combattere i contratti pirata. La nostra proposta di legge va in questa direzione. Per noi quel che conta è alzare il livello complessivo delle buste paga attraverso la loro detassazione".

Per l'autunno "dobbiamo fissare delle priorità, che a mio avviso sono due: la stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale e la detassazione di straordinari, tredicesime e premi di produzione. La migliore risposta alla richiesta del salario minimo sta qui". Per trovare le risorse "di patrimoniali non se ne parla. Spazio per tagliare le spese non manca". Rispetto a un'alleanza di Forza Italia con Italia Viva, "abbiamo una linea comune sulla giustizia: la nostra convergenza finisce lì. Noi stiamo nel Partito popolare europeo, loro no. Renzi è alleato della sinistra nelle Regioni, noi no. Non è possibile nemmeno un'alleanza alle Europee". Per quanto riguarda le polemiche tra la premier e il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini "sono d'accordo con Meloni, il governo ha fatto tutto quel che poteva fare ed ha stanziato parecchi miliardi. Solo il mio ministero darà complessivamente 700 milioni, 12 dei quali già erogati. E il generale Figliuolo - sottolinea - è un eccellente commissario".