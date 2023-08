Salario minimo: venerdì il Governo incontra le opposizioni

Lo scorso 3 agosto l'aula della Camera ha approvato la sospensiva riferita alla proposta di legge contenente disposizioni per l'istituzione del salario minimo. L'esame del provvedimento viene dunque rinviato di 60 giorni e si terrà non prima di ottobre.

Foti (FdI): ci accusavano di scappare, li facciamo tornare da vacanze

Sul salario minimo “avevamo detto che eravamo disponibili al confronto, ci hanno accusati di voler scappare perché abbiamo chiesto il tempo necessario per poterlo fare. Penso che la miglior risposta sia il fatto di aver invitato coloro i quali dicevano di non andare in vacanza a ritornare dalle vacanze”. Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, a Ostia a margine della prima tappa del tour del partito nelle località turistiche per raccontare l’operato del governo Meloni. “L’Italia vincente - ha aggiunto Foti - parte dalle spiagge, ma parte anche dal palazzo: finalmente il centrodestra può dire di aver fatto quello che la sinistra non ha voluto fare. Taglio del costo dei voli, più licenze per i taxi, tasse sugli extra profitti delle banche”.

Calenda (Azione): “Tutti siano disponibili”

Il Tweet di Calenda: "Ringraziamo il Governo per aver accolto l'appello di Azione per l'apertura di un tavolo di confronto sul salario minimo. Un secondo passo importante dopo il ritiro, da parte della maggioranza, dell'emendamento soppressivo. Diamo la nostra piena disponibilità a incontrare Giorgia Meloni e invitiamo le altre opposizioni firmatarie a fare lo stesso. La politica non è solo scontro. E noi dobbiamo fare di tutto per arrivare a risolvere il problema della povertà lavorativa. Fine. Questo è il nostro dovere di parlamentari e politici".

M5S: “Andremo all'incontro, governo mette toppa”

È "una corsa ai ripari tutta mediatica" per il M5s. E sottolinea di avere appreso della convocazione dalla stampa. "Sono mesi - afferma in una nota il Movimento 5 Stelle - che il Governo ha avuto la più ampia possibilità di confrontarsi con le opposizioni in Parlamento sul salario minimo legale. Ma gli unici atti concreti sono stati la presentazione di un emendamento per cancellare la nostra proposta di legge e un voto per rinviare di mesi la discussione. Oltre alle esternazioni di Meloni per cui il salario minimo è solo uno "slogan" e del Ministro Tajani per cui questa misura ci porta in Unione Sovietica".

"Ora apprendiamo - ma solo dalla stampa - di un incontro con le opposizioni a Palazzo Chigi sul salario minimo, a riprova del fatto che al Governo non conoscono neanche le regole minime del galateo istituzionale - aggiunge -. In ogni caso guardiamo alla sostanza e al problema di quasi 4 milioni di lavoratori sottopagati che attendono la proposta sul salario minimo legale che il M5S promuove da anni. Quindi il M5S ci sarà. Non possiamo però non constatare che questa convocazione ad agosto sia una corsa ai ripari tutta mediatica di Giorgia Meloni dopo aver preso atto che sul salario minimo legale è rimasto solo il Governo a opporsi, mentre la stragrande maggioranza dei cittadini è a favore"."Dal Governo - conclude - un maldestro tentativo di mettere una toppa, come sulla tassa sugli extraprofitti che il M5S propone da mesi o come sull'ignobile sms dell'Inps da cui il Governo ha dovuto frettolosamente prendere le distanze dopo i danni provocati".