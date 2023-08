Salita corale a Piazza Affari, che chiude a +1,22%

È partita bene l'ultima settimana di agosto in borsa. A Milano l'indice Ftse Mib è salito dell'1,22%, è a quota 28.552 punti, in linea con i rialzi di Parigi e Francoforte, mentre Londra è chiusa per festività. Tutti in salita i 40 titoli del Ftse Mib, con la sola eccezione di Erg (-0,40%).

Segno più anche a Wall Street (S&P500 +0,23%, Nasdaq +0,27%, Dow Jones +0,46%). Non ci sono stati dei riflessi negativi delle parole di governatori della Fed americana, Jerome Powell, e della Bce, Christine Lagarde. Entrambi hanno sottolineato come la lotta all'inflazione non sia finita. Negli Stati Uniti il mercato comincia a ritenere probabile un rialzo dei tassi di 25 punti base a novembre, dopo una pausa a settembre. L'indicatore Fed Watch Tool di Cme Group mostra come tale probabilità, calcolata sul prezzo dei future a breve termine sui titoli di Stato Usa, sia del 51%.

A dare un impulso rialzista alla giornata sono state nella notte le borse asiatiche: Tokyo +1,80%, Hong Kong +0,94%, Shanghai +1,13%, anche per la decisione del governo di Pechino di tagliare l'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie.

La salita c'è stata nonostante il rientro alla borsa di Hong Kong della società immobiliare Evergrande, dopo 17 mesi di sospensione, sia stato un vero crollo, -78%. Non ha aiutato la decisione di rinviare di un mese, alla fine di settembre, il voto dei creditori sul piano di ristrutturazione del debito.

A Milano in evidenza Tim, +3,35%, nel giorno in cui il consiglio dei ministri renderà operativo con un Dpcm il memorandum d'intesa tra il ministero dell'Economia e il fondo americano KKR per rilevare fino al 20% della società della rete fissa di Tim, la NetCo.

Cattive notizie dal gas: +8,8% per il prezzo dei future al TTF di Amsterdam, a quota 37,84 euro al megawattora.

Ancora una volta a scatenare i rialzi sono le notizie sugli scioperi nel settore in Australia, che in assenza di accordi dovrebbero iniziare il 7 settembre. Questa è stata la data comunicata oggi dai sindacati alla società Chevron.