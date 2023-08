Sangiuliano: "La lingua italiana sia riconosciuta nella Costituzione, importante studiare inglese"

“È importante inserire il riferimento alla lingua italiana nella nostra Costituzione, darle un riconoscimento ufficiale”, lo afferma il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervistato a margine del suo intervento alla “Soft Power Conference” organizzata nella sede della fondazione Cini a Venezia da Francesco Rutelli, fondatore e presidente del Soft Power Club. "Ma attenzione - tiene a sottolineare il titolare del Mic - resta importante conoscere la lingua inglese e il suo studio da parte degli studenti e dei giovani".

Il ragionamento del ministro ruota attorno al tema “Identità e civilizzazioni. Millenni di hard power e Soft Power: Venezia, il Mediterraneo, il Mondo”, la sessione a cui è stato invitato all'interno della conferenza. "Abbiamo il dovere etico di costruire un ruolo attivo del nostro immaginario e di proporre al mondo l'immaginario italiano, cioè la risultante di tutta la nostra storia", sottolinea Sangiuliano.

“Il Mediterraneo è la culla della democrazia e, in questo scontro tra il modello anglosassone che ha dominato nel ‘900 a e il nuovo modello asiatico intorno alla Cina, sembriamo un vaso tra due martelli. Per questo è necessario recuperare il senso storico del Mediterraneo”. E questo è “ciò che proviamo a fare, con il dialogo tra tutti i popoli del bacino del Mediterraneo. Ciascuno con la propria identità, per far sì che questa area possa tornare ad avere la stessa centralità anche sullo scacchiere internazionale”.

“Il Mediterraneo – dice ancora Sangiuliano – può tornare ad assumere un ruolo geopolitico e culturale. La politica è proiezione di quello che viene elaborato nel mondo delle idee e della cultura e dunque il Mediterraneo conta perché ha tante culture che si incrociano, che si contaminano, che si contrastano anche al loro interno”. Il ministro rivendica anche l’importanza del concetto di identità: “Siamo eredi della nozione di cives, il cittadino. Una certa globalizzazione ci ha degradati da cives a codice a barre, ma noi dobbiamo essere cives, un termine che ci dà diritti da rivendicare e doveri a cui attendere”.