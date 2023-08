Sciopero dei braccianti nel Foggiano, chiedono condizioni di vita migliori

I braccianti del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, tornano a protestare. Il presidio è in atto oggi davanti ai cancelli del Cara, il centro per i richiedenti asilo costruito nel 2005, in cui è ospitata anche la sede della Commissione territoriale per il diritto di asilo.

"Siamo scesi in strada tante volte, abbiamo alzato la voce e trovato il modo per farci ascoltare, perché non accettiamo che la nostra vita dipenda da un documento, perché non è giusto essere sfruttati mentre molti fanno i loro interessi e si arricchiscono alle nostre spalle: i padroni, chi costruisce i campi dove viviamo, chi li gestisce, chi decide le politiche migratorie e spesso anche le organizzazioni che dovrebbero difenderci, come i sindacati". Così, in un documento, i braccianti che vivono a Borgo Mezzanone e lavorano come braccianti.

Nuovi containers, nuovo ghetto

"In questo campo nel 2021 sono stati installati decine di nuovi containers con i fondi della regione Puglia, che dichiarava di voler combattere lo sfruttamento e dare un posto migliore in cui vivere a chi stava nel ghetto. Oltre al danno, la beffa: quei container, che altro non sono che un nuovo ghetto, sono pronti all'uso, ma sono vuoti da due anni, mentre nelle scorse settimane decine di persone hanno perso la casa per gli ennesimi incendi divampati nel ghetto". Tutto questo avviene nel periodo di massimo affollamento dell'anno, quando sta per iniziare la raccolta del pomodoro, sottolineano nel documento i braccianti in sciopero.

"Come ripetiamo da sempre, la vita nei centri di accoglienza e nei campi di lavoro non è la vita che vogliamo, tanto meno se dobbiamo vivere nelle tende o nei container, che non sono case vere, ma solo strutture precarie che arricchiscono che le costruisce e chi le gestisce, dove non siamo liberi e veniamo isolati. Lo sanno bene tanti di noi che vivono dentro il campo: il cibo è estremamente scadente, ci sono pochi posti e i container sono sovraffollati, ci sono pochissimi bagni e le condizioni igieniche, soprattutto d'estate, sono pessime", proseguono.

"Abbiamo già protestato in prefettura e con la cooperativa che gestisce il campo molte volte per denunciare queste condizioni, ma poco o nulla è stato fatto", ricordano. "Nel frattempo, ci sono circa 130 nuovi container chiusi da anni, che potrebbero, nell'immediato, migliorare le condizioni soprattutto di chi ha perso la casa. Ma anche aprirli a fine agosto, come ha promesso il Prefetto di Foggia, sarebbe comunque troppo tardi. Non vi sembra assurdo? A noi sembra un'ingiustizia che non possiamo accettare".