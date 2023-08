Scontro sulla A4 tra autobus e tir: due feriti in gravi condizioni, decine le persone coinvolte

Alcune persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, verso le 19.30, nel tratto a tre corsie della A4 tra Latisana (Udine) e San Giorgio di Nogaro (Udine), in direzione Trieste, all'altezza del comune di Rivignano Teor, al chilometro 471. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero alcune vittime e diversi feriti. Un paio di persone sono state già trasportate in ospedale con l'elisoccorso.

"Sono in corso le operazioni di soccorso – ha dichiarato Luca Cari, portavoce del vigili del fuoco alle 20.50 – due feriti gravissimi del pullman sono stati trasportati in eliambulanza negli ospedali più vicini. Si tratta di turisti ucraini. Sulla dinamica dell’incidente ancora non sappiamo nulla, sembra, a prima vista, un tamponamento. Al momento non risultano vittime accertate".

Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l'uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Venezia per consentire i soccorsi per l'incidente avvenuto. Coinvolti nello schianto una corriera e un mezzo pesante. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale della Concessionaria, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico.

Sono decine le persone coinvolte a seguito dello schianto. Gli infermieri della centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria stanno gestendo la maxi emergenza con due elicotteri sanitari e numerose ambulanze. Chiesto anche il supporto della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.