Scontro tra motoscafo e veliero in Costiera Amalfitana, morta una turista americana

Una turista americana è morta nel pomeriggio di ieri nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana, a causa di un incidente avvenuto, per motivi in corso di accertamento, tra un veliero di 40 metri con a bordo circa 80 persone, tedeschi e americani, che festeggiavano un matrimonio e un motoscafo di 6 metri dove si trovava la vittima insieme al marito, ai due figli piccoli e allo skipper, quest'ultimo ricoverato per accertamenti e analisi all'ospedale di Castiglione di Ravello.

L'impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare in mare la turista che sarebbe finita nell'elica, riportando ferite multiple su tutto il corpo. Il marito ha riportato una lesione a un arto, ed è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Illesi i due figli della coppia, che si trovavano a bordo. Lievemente ferito lo skipper dell'imbarcazione che era stata noleggiata.

La vittima - riferisce il Gazzettino.it - è Adrienne Vaughan, 45 anni, presidente della casa editrice Bloomsbury, famosa per la pubblicazione della celebre serie di romanzi di Harry Potter.

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, anche grazie al supporto di imbarcazioni private. Sulla banchina del porto di Amalfi sono arrivate due ambulanze del 118 ed è stato attivato anche l'elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale. Ma i medici, nonostante il tentativo di rianimare la donna, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le indagini sono state affidate ai militari della Capitaneria di Porto di Amalfi che ora sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Al momento, infatti, le cause dell'incidente sono ancora tutte da appurare.