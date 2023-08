Secondo documenti segreti la Russia sarebbe vicina a una produzione in massa di droni

La Russia sta facendo progressi costanti verso l'obiettivo di produrre in serie una propria versione del drone d'attacco iraniano Shahed-136 che potrebbe viaggiare per più di 1.600 chilometri e raggiungere facilmente le città ucraine. Lo riporta il Washington Post, che ha potuto visionare documenti esclusivi sul progetto. Mosca sta lavorando alla propria versione del drone malgrado i ritardi dovuti alle sanzioni che incidono su alcuni componenti elettronici prodotti all'estero, secondo i documenti.

Nonostante ciò Mosca progetta di costruire a livello nazionale 6.000 droni entro l'estate 2025, un numero sufficiente per invertire la carenza cronica dell'esercito russo di veicoli aerei senza equipaggio, o UAV, in prima linea. L'operazione potrebbe aiutare la Russia a preservare le scarse quantità rimaste di missili di precisione. Negli ultimi tre mesi, la Russia ha attaccato l’Ucraina con più di 600 droni iraniani Shahed-136, secondo l’intelligence di Kiev.

Il Post ha ottenuto i documenti da una fonte che si oppone all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e che ha dichiarato di essere coinvolta nel lavoro presso la zona economica speciale di Alabuga, nella Repubblica russa del Tatarstan, regione a circa mille km da Mosca. L'esistenza della fabbrica dei droni era già nota alle intelligence occidentali ma i nuovi documenti forniscono nuovi dettagli sulle tecniche di produzione che gli ingegneri russi stanno cercando di adottare per produrre i droni su una scala più ampia di quella raggiunta da Teheran e con un maggiore controllo di qualità. Un obiettivo sarebbe poi quello di migliorare il drone in modo tale da renderlo renderlo capace di attacchi in sciame, con i quali gli UAV potrebbero coordinare, con intelligenza autonoma, la missione su di un bersaglio.

Il Post ha fatto esaminare i documenti ai ricercatori dell'Institute for Science and International Security di Washington, che hanno concluso che il lavoro presso la struttura nel Tatarstan è però in ritardo di almeno un mese. Finora sarebbero solamente stati riassemblati droni forniti dall'Iran, e prodotti solo corpi di droni, probabilmente per un numero non superiore a 300 e sarebbe pertanto improbabile che Alabuga raggiunga per la data prevista il numero dei 6.000 droni, hanno concluso i ricercatori.

Ma anche così i droni, ribattezzati dai russi Geran-2 e capaci di viaggiare a una velocità di 185 chilometri orari per colpire bersagli a terra eludendo le difese aeree, destano molte preoccupazioni tra i funzionari ucraini. «Questi droni sono molto più economici da produrre rispetto ai danni che causano, e questo è il problema», ha dichiarato al Washington Post Vladyslav Vlasiuk, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L'Iran ha riconosciuto l'invio di droni alla Russia, ma in passato aveva detto che erano stati inviati prima dell'intervento armato della Russia in Ucraina nel febbraio 2022. La Russia ha precedentemente negato che le sue forze abbiano usato droni iraniani in Ucraina, anche se il presidente Vladimir Putin ha chiesto un aumento della produzione nazionale di droni.

In aprile ha dichiarato che l'industria russa dei droni potrebbe presto valere più di 20 miliardi di dollari. I funzionari russi non sono stati immediatamente disponibili per commentare la notizia rilanciata dal Washington Post. All'inizio dell'estate, la Casa Bianca ha dichiarato che la Russia sembra approfondire la sua cooperazione con l'Iran e ha già ricevuto centinaia di veicoli aerei senza pilota (Uav) da Teheran, che secondo Stati Uniti, Ucraina e altre nazioni occidentali violano la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 2015 che sancisce l'accordo sul nucleare iraniano.