Seduta contrastata, bene le banche

Terminano la giornata contrastate le principali piazze europee dove spicca il recupero, su Piazza Affari, del settore bancario in vista di un possibile accordo sulla tassa extraprofitti. Il Ftse Mib sale dello 0,57%, Mps +6,32%,Bper +2,65%. Bene anche Tim +2,14% mentre soffrono gli energetici. Chiudono in rialzo anche Francoforte +0,46 e Parigi +0,12%, Londra cede lo 0,23%. Continua a perdere terreno il rublo sul dollaro a 0,0099: domani riunione straordinaria della banca centrale russa. Sul fronte delle materie prime, Brent a 86 dollari, in recupero, gas ancora sotto i 36 euro al MWh.