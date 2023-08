Seduta volatile, dalle borse al gas

Indifferente al forte calo delle richieste dei mutui negli Usa (ai minimi dal 1995), Wall Street ha aperto in territorio positivo, in attesa dell’avvio dei lavori del vertice di Jackson Hole - domani - durante il quale i banchieri centrali discuteranno di politica monetaria e inflazione. Negli Stati Uniti sono in molti a pensare che la Federal Reserve sia arrivata al suo ultimo rialzo dei tassi.

Il Dow Jones procede a +0,34% e il Nasdaq stacca a +1%.

In Europa borse volatili, in leggero recupero dopo aver azzerato i guadagni del mattino. Milano è in rialzo dello 0,19%, Francoforte dello 0,16% e Parigi è praticamente piatta. Londra controcorrente procede a +0,59%.

Sono forti i timori per la recessione tedesca, dopo gli ultimi Pmi del settore servizi. Una crisi che rischia di allargarsi al resto d'Europa.

L'euro torna ad indebolirsi rispetto al dollaro e si scambia a 1,0843.

Il gas naturale vive una giornata ad alta volatilità e - in attesa di sviluppi delle trattative in Australia, che scongiurino il grande sciopero del principale sito di liquefazione del paese - il megawatt/ora ad Amsterdam scende sotto i 38 euro, in calo del 10% circa rispetto a ieri.