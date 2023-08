Shock al Mondiale Femminile, la Fifa apre un'inchiesta per abusi sessuali

Il Mondiale femminile non smette di stupire. Non solo per ciò che riguarda i risultati, ma per le vicende extra-campo. É il caso dello Zambia che, alla sua prima volta in Coppa del Mondo, è finita sotto i riflettori, non per meriti sportivi. Di fatto, il ct Bruce Mwape è stato accusato di abusi sessuali nei confronti delle sue calciatrici. L’allenatore, non nuovo a questo tipo di situazioni, non sarebbe a rischio sulla panchina dello Zambia. Al contrario, la federcalcio zambiana ha riconfermato il ct alla guida della nazionale. E il motivo è facilmente intuibile, di fatto, l’allenatore, arrivato sulla panchina dello squadra nel 2018, quest’anno ha trascinato la nazionale al primo Mondiale della sua storia.

Comunque la Fifa ha aperto un fascicolo su Bruce Mwape, il tecnico è accusato di aver palpato il seno di una delle sue giocatrici lo scorso 29 luglio, durante un allenamento a due giorni dalla sfida poi vinta per 3-1 sul Costa Rica.

Accuse di un certo spessore che, però, non avrebbero intaccato la posizione in panchina di Bruce Mwape, riconfermato anche dopo il gong finale di questa edizione di Coppa del Mondo. Lo Zambia, intanto, è tornato a casa e dalla Federazione (FAZ) si dicono sorpresi perchè nessuna giocatrice ha denunciato il fatto che non emerge nemmeno dai filmati, visto che tutte le sessioni di allenamento sono state riprese sia dai media della stessa FAZ che da una troupe Fifa. Ad ogni mondo, precisano i vertici federali, "non esiteremo ad adottare misure disciplinari e ad agire su qualsiasi condotta impropria una volta ricevuta una denuncia ufficiale o quando ci saranno presentate le prove relative a un presunto incidente". La Fifa comunque ha ricevuto un reclamo e prende molto sul serio qualsiasi accusa estremamente seria di condotta impropria, fanno sapere da Zurigo.