Lago Maggiore, è allarme siccità: a rischio la navigazione

"Il turismo viene sempre per ultimo. Prima ci sono le centrali idroelettriche e i risicoltori. Va bene, però è possibile ancora dopo 11 anni gestire i livelli del Lago Maggiore come una sperimentazione ? Cosa aspettiamo a fare qualcosa?" dice ancora Marchionini. "Noi abbiamo ricorso al tribunale delle acque contro la sperimentazione. Bisogna studiare un modello matematico, basta sperimentazione" .

I livelli del Lago sono sempre più bassi: "Da maggio ogni giorno il livello è sceso di 2, 3, 4 centimetri ". Se il tema ha a che fare con il clima torrido e la siccità, il livello delle acque è però gestito dall'ente regolatore del Consorzio del Ticino. "Il problema è che era prevedibile e nessuno ha fatto niente, non ce lo hanno nemmeno comunicato. È l'immagine turistica il problema - prosegue la prima cittadina - Se scende ancora e impedisce i traghetti nel fine settimana parliamo di 150mila persone bloccate . Lo sconcerto per noi è essere sempre l'ultima ruota del carro".

Anche il sindaco di Baveno, Alessandro Monti, a proposito della situazione del Lago Maggiore, è allarmato: "Continua la discesa dei livelli del lago Maggiore. Le preoccupazioni di amministratori e categorie economiche vanno ascoltate. La Regione Piemonte intervenga sollecitando un luogo di confronto permanente".

"Il basso livello delle acque sta causando una situazione problematica, che ha inevitabilmente conseguenze negative sul comparto del turismo, delle attività economiche legate al lago e sugli spostamenti dei cittadini e delle merci attraverso i traghetti della Navigazione Lago Maggiore - dice ancora il primo cittadino del Comune che si affaccia sul lago -. Al di là di quello che succederà nei prossimi giorni a livello meteo, rimane evidente come la sperimentazione del Consorzio Ticino (lunga ormai un decennio) sul tema dei livelli del lago vada assolutamente rivista, organizzando un tavolo permanente di confronto che ad oggi non esiste, anche coinvolgendo la parte Svizzera, per far coesistere non solo gli interessi agricoli e industriali ma anche quelli turistici e del trasporto locale nel nostro bacino".