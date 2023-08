Silandro: 21enne trovata morta a casa dell'ex fidanzato. L'uomo è stato arrestato

È stata uccisa a coltellate nell'appartamento dell'ex compagno. Il corpo senza vita di Celine Frei Matzohl, 21enne di Silandro, è stato trovato deturpato - per le profonde ferite alla gola nella palazzina a due piani del comune venostano in cui abita l'ex fidanzato Omer Cim. Il 28enne, di origini turche, è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava di raggiungere in auto il confine con l'Austria: un militare ha sparato alle ruote dell'auto sulla quale viaggiava il fuggitivo. La macchina è finita fuori strada e l'uomo è stato catturato. I carabinieri hanno anche trovato nell'appartamento la possibile arma del delitto.

La ragazza, che lavorava in un albergo di Silandro, abitava nella frazione di Corces e non era rientrata a casa ieri notte. Stamane l'allarme da parte dei familiari e l'avvio delle ricerche sul territorio anche da della Guardia di finanza, che dall'elicottero ha individuato la posizione del cellulare della vittima. Poi la tragica scoperta della morte violenta.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Bolzano e punteranno a accertare il contesto in cui è avvenuto il delitto, come e quando la vittima si era recata a casa di Omer Cim, se sia stata attirata in una trappola o se si è trattato di un appuntamento concordato. In una nota gli inquirenti sottolineano che "le ragioni del gesto violento, allo stato attuale, non sono note".

La procura fa sapere inoltre che l'uomo "non ha reso nessuna dichiarazione". L’udienza di convalida del fermo si terrà presumibilmente nella mattinata di mercoledì 16 agosto, giorno in cui è stata disposta anche l'autopsia sul corpo della vittima.