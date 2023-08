Il pugno duro di Singapore contro la droga: impiccato per spaccio un 39enne

Pugno duro, durissimo, contro chi spaccia sostanze stupefacenti in Singapore.

Nell'isola un altro uomo è stato infatti giustiziato tramite la pena per impiccagione con l'accusa di traffico di eroina.

La barbara condanna non è che la terza in meno di dieci giorni, la quinta da inizio anno in una città-Stato dove vige una delle leggi antidroga più severe al mondo, sia per chi spaccia sia per chi consuma.

Mohamed Shalleh Adul Latiff, questo il nome dell'ultima vittima, è stato condannato a morte per il possesso circa 55 grammi di eroina "a scopo di traffico". Durante il processo aveva dichiarato di aver creduto di consegnare sigarette di contrabbando per conto di un amico cui doveva dei soldi ma il tribunale non ha accettato la tesi della difesa.

La sua esecuzione è arrivata pochi giorni dopo quella di Saridewi Binte Djamani. La quarantacinquenne è stata la prima donna impiccata in quasi venti anni. Anche per lei l'accusa è stata quella di traffico di droga: è stata arrestata e giustiziata perché trovata in possesso di 30 grammi di eroina, più del doppio della soglia che l'avrebbe comunque portata alla morte.

Il caso di Djamani ha attirato l'attenzione dalle organizzazioni per i diritti umani di tutto il mondo, unite nella richiesta al governo di Singapore di non eseguire la sentenza.

Lo scorso 26 aprile è stato giustiziato Tangaraju Suppiah, giudicato colpevole di aver collaborato al traffico di un chilo e diciassette grammi di cannabis. Sulla sua vicenda è intervenuto Amnesty International: l'ong ha voluto sottilineare come "le norme sulla droga vigenti a Singapore, fortemente repressive, prevedono anche l’obbligatorietà della pena di morte: i giudici non possono prendere in considerazione eventuali attenuanti, come le circostanze del reato, la condizione dell’imputato e altri fattori importanti. Il vicino di Singapore, la Malesia, sta rinunciando a tutto questo in favore della protezione della vita umana”.

“Queste norme non contrastano l’uso e la disponibilità della droga, né e proteggono efficacemente dai danni causati da tali sostanze. Singapore deve tener conto della crescente tendenza globale a rinunciare alla pena di morte e dichiarare in primo luogo una moratoria sulle esecuzioni”, ha concluso Hah.

La settimana scorsa le stesse Nazioni Unite sono intervenute sull'argomento, denunciando la pratica e chiedendo alla città stato di imporre una moratoria sull'utilizzo della pena capitale.