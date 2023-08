Soccorse 3 imbarcazioni a Lampedusa, sbarcati in 122. Viminale: 101.386 arrivi dall'inizio dell'anno

Altri 122 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le 3 carrette sulle quali viaggiavano sono state agganciate dalle motovedette della Guardia di finanza.

Eritrei, siriani, sudanesi, ivoriani, malesi e guineani, fra cui donne e minori, hanno riferito di essere salpati tutti da Sfax, in Tunisia, pagando da 2.500 a 3mila dinari tunisini. Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 1.814 ospiti, fra cui 148 minori non accompagnati. Salgono a 7, con un totale di 277 persone, gli approdi a partire dalla mezzanotte.

Con il traghetto di linea Galaxy che sta viaggiando verso Porto Empedocle (Agrigento), stamani, sono stati trasferiti 586 migranti. Per la serata è previsto, su disposizione della Prefettura, un altro spostamento di 150 persone.

23 bus per trasferimenti, si sgombera Porto Empedocle

Verranno trasferiti tutti entro il primo pomeriggio, e sono oltre 1.200, i migranti che si trovano nell'area di pre-identificazione creata al porto di Porto Empedocle (Agrigento). La Prefettura di Agrigento, è riuscita a trovare 23 pullman per consentire lo spostamento dei migranti, fra cui donne e bambini, verso strutture d'accoglienza della Sicilia e dell'intera penisola. L'area resterà sgombera però per poco perché in serata è previsto l'arrivo dei circa 600 migranti che la polizia sta trasferendo dall'hotspot al porto di Lampedusa dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy.

Viminale: 101.386 arrivi dall'inizio dell'anno

Sono 101.386 gli arrivi dei migranti dall'inizio dell'anno ad oggi. E' quanto certifica il Viminale nell'aggiornamento dei dati statistici sugli sbarchi. La cifra è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno quando, nello stesso periodo, si erano registrati 48.940 arrivi.

La Tunisia blocca 18 partenze

La Guardia costiera tunisina ha sventato diciotto tentativi di migrazione clandestina soccorrendo 630 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisisu Facebook, precisando che dei migranti salvati, 550 erano di diverse nazionalità sub-sahariane, gli altri tunisini. La stessa fonte dà conto dell'arresto a Sfax di venti persone sospettate "di essere organizzatori e intermediari nelle operazioni di attraversamento delle frontiere". "Questi individui erano ricercati da diverse unità di sicurezza e strutture giudiziarie e coinvolti in operazioni che hanno portato alla morte di migranti", si legge nella nota. Sequestrate durante le operazioni cinquanta imbarcazioni, diverse automobili, motociclette e una somma di denaro di circa 650.000 dinari (203 mila euro circa).