Il caso del bacio sulla bocca: la Fifa sospende il presidente della Federazione spagnola Rubiales

Con una ennesima decisione clamorosa nella vicenda che ha trasformato il trionfo della Spagna nel Mondiale di calcio femminile in una spinosissima questione politica, lato sensu , la FIFA ha sospeso il presidente della federazione spagnola Luis Rubiales da tutte le attività legate al calcio, a livello nazionale e internazionale, in relazione alla sua condotta durante la premiazione della Coppa del Mondo femminile a Sydney.

Le immagini parlano chiaro e mostrano che Luis Rubiales , presidente della Federazione calcio spagnola (Rfef), non ha mentito quando ha parlato di un bacio consensuale in occasione dei festeggiamenti per il Mondiale appena vinto dalla Roja.

È il succo di un lungo comunicato diffuso dalla Rfef in cui si boccia, tra l'altro, l'intenzione delle giocatrici di boicottare la Nazionale se non cambieranno i vertici federali: “Accettare la convocazione è un obbligo per i tesserati” si legge, tra le altre cose.

La nota è una dura replica al comunicato di Jennifer Hermoso e di oltre 80 giocatrici - comprese le 23 neocampionesse del mondo - in cui l'attaccante 33enne smentisce che quel bacio fosse consensuale ("in nessun momento ho acconsentito, non tollero che venga messa in discussione la mia parola") e dove si mette in chiaro che nessuna vestirà più la maglia della Spagna finché Luis Rubiales sarà al suo posto.

Ma il dirigente non ci sta e la RFEF replica con una lunga nota, corredata da foto (in cui si vede Hermoso abbracciare e sollevare per un istante Rubiales, a riprova della buona fede del presidente), nella quale si afferma di aver provato più volte a contattare Hermoso senza mai ottenere risposta; contestando anche la smentita della giocatrice sul tentativo di sollevare, durante l'abbraccio sul palco, il presidente federale.