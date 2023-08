Spagna: la nuova presidente della Camera Armengol dal re Filippo

Il re di Spagna Filippo VI ha ricevuto in udienza al Palazzo della Zarzuela la nuova presidente della Camera, la socialista Francina Armengol. Nell'incontro, di natura protocollare e che si tiene sempre all'apertura delle Cortes in ogni legislatura, Armengol ha informato il capo dello Stato della composizione del Congresso, passo preliminare al giro di consultazioni che Filippo VI dovrà tenere con i portavoce dei diversi partiti al fine di proporre un candidato per l'investitura. Anche se per il giro di consultazioni non è ancora stata fissata una data, potrebbe tenersi già la prossima settimana. Dopo Armengol, il re riceve il nuovo presidente del Senato, Pedro Rollàn, del PP.