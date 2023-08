Spagna: socialista al Congresso, ok dei catalani

Il Psoe di Pedro Sanchez elegge la sua candidata alla presidenza del Congresso e ottiene un primo passo per mantenere la guida del governo. La socialista Francina Armengol e' stata eletta con una maggioranza assoluta di 178 voti alla guida del Congresso dei Deputati grazie all'accordo con le forze progressiste e un patto con i partiti catalani di Esquerra Republicana e Junts. Armengol ha prevalso sul candidato del Partito popolare, Cuca Gamarra, che ha ottenuto solo 139 voti (PP, Coalizione delle Isole Canarie e dell'Unione del Popolo Navarro) mentre Vox ha deciso di votare il proprio candidato dopo il rifiuto dei Popolari di assegnare al partito di estrema destra un posto nell'ufficio di presidenza della Camera. Sia Junts che Erc hanno assicurato che l'accordo raggiunto sul nome di Armengol si limita solo alla presidenza del Congresso e che le trattative per la formazione del nuovo governo avranno bisogno di un altro negoziato. Tuttavia il voto di oggi e' un primo passaggio che facilita l'inizio del dialogo per formare un nuovo esecutivo di coalizione a guida Sanchez. Una vittoria del PP, concordano tutte le fonti citate dai media spagnoli, avrebbe quasi certamente portato a una ripetizione delle elezioni.