Sparatoria in una sala narghilè, tre morti e sei feriti

Una sparatoria di massa in una sala narghilè nel sud di Seattle ha provocato tre morti e sei feriti nella mattinata di domenica (ora locale). Lo rendono noto i media Usa. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato tre vittime ferite da arma da fuoco, due uomini, di 22 e 32 anni, e una donna di 30 anni.

I due uomini sono morti sul posto, la donna è morta dopo il trasporto in un ospedale per le ferite riportate. Delle sei persone ferite, una era in condizioni critiche e le altre cinque in condizioni soddisfacenti. La polizia cittadina non ha rilasciato immediatamente alcuna informazione su un possibile o più sospetti nella sparatoria.