Spiavano per la Cina, arrestati due marinai Usa

Due marinai americani sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio per conto della Cina. Lo ha annunciato il dipartimento della Giustizia Usa, secondo quanto riportato dai media americani.



Entrambi sono accusati di aver trasmesso informazioni classificate sulla difesa nazionale a funzionari dell'intelligence cinese in cambio di pagamenti in contanti.



Jinchao "Patrick" Wei, un sottufficiale di 22 anni nato in Cina e diventato cittadino americano l'anno scorso, e l'ufficiale Wenheng Zhao, sono stati arrestati mercoledì dall'Fbi.



"Attraverso i crimini commessi dai due imputati, informazioni militari sensibili sono finite nelle mani della Cina", ha spiegato il vice procuratore generale per la sicurezza nazionale Matthew Olsen, in una conferenza stampa a San Diego.



"Le accuse dimostrano la determinazione della Cina di ottenere informazioni fondamentali per la nostra difesa nazionale con qualsiasi mezzo per utilizzarle a proprio vantaggio", ha aggiunto Olsen.



"Il comportamento dei due marinai è anche una violazione del solenne obbligo dei membri delle nostre forze armate di difendere il nostro Paese per salvaguardare i nostri segreti e proteggere i loro compagni di servizio".