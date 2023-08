Stati Uniti: un procuratore speciale indagherà su Hunter Biden

Il Segretario alla Giustizia statunitense, Merrick Garland, ha nominato un procuratore speciale che si occupi delle indagini in corso su Hunter Biden, figlio del presidente Joe Biden. Come riporta la Cnn, la scelta è caduta sul magistrato già incaricato dell'inchiesta, David Weiss: la nomina - su richiesta dello stesso Weiss - serve di fatto ad attribuirgli maggiori poteri rispetto a quelli di un semplice Procuratore distrettuale.

Il figlio del Presidente è sotto inchiesta da cinque anni per i presunti reati di evasione fiscale, lobby illegali all'estero e riciclaggio. Il mese scorso un giudice ha respinto il patteggiamento proposto dal Dipartimento della Giustizia a Biden Jr, in quanto ritenuto "atipico e senza precedenti".

La nomina di Weiss è anche n modo per allontanare dal dipartimento di giustizia la pressione degli attacchi repubblicani, che parlano di "due pesi e due misure". Garland aveva già nominato un procuratore speciale per le due inchieste riguardanti Donald Trump, quella sull'assalto a Capitol Hill e quella sulle carte segrete di Mar-a-Lago.

L'ordinanza di Garland che nomina Weiss dice che è autorizzato a "condurre l'indagine in corso... così come qualsiasi questione scaturisca da tale indagine o che possa sorgere" mentre l'indagine continua.

In un documento depositato venerdì, Weiss ha dichiarato che i colloqui di patteggiamento tra il suo team e Hunter Biden si sono interrotti nelle ultime settimane dopo un'udienza tenutasi nel Delaware il mese scorso, in cui il giudice ha dichiarato di non essere pronto ad accettare il complesso accordo di patteggiamento che era stato negoziato.

"Dopo l'udienza, le parti hanno continuato a negoziare ma si è raggiunto un'impasse", hanno dichiarato i procuratori. "È quindi necessario un processo".