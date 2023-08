Alsazia, rogo in un centro per disabili: i dispersi sono almeno undici

Mentre continuano le operazioni di soccorso nella residenza per disabili teatro di un violento incendio, a Wintzenheim, in Alsazia (Francia), si assottigliano le speranze per undici ospiti della struttura tuttora dispersi e "potenzialmente deceduti", secondo quanto comunicato dalla Prefettura dell'Alto-Reno, regione francese del nordest.

I vigili del fuoco della città erano stati allertati intorno alle 6.30 ora locale.