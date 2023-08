Studenti fuorisede, inizia la (dolorosa) ricerca dell'alloggio: 626 euro al mese per una stanza

È il momento in cui le famiglie italiane sono costrette a farsi i conti in tasca per mantenere i propri figli all'università, lontano da casa. La spesa principale per i “fuorisede” resta, anche per quest'anno, l'affitto della stanza, con le dovute differenze nel caso sia singola o condivisa. La classifica dei “letti” più cari, come rileva l'ultimo rapporto di Immobiliare.it Insight, vede la conferma del capoluogo lombardo che rimane la città più cara d'Italia per i fuorisede: a Milano una stanza singola costa in media 626 euro al mese e una doppia 348 euro. I rincari che pure quest'anno ci sono, però, rallentano nel 2023 in cui si registra in città un aumento di solo l'1% sullo scorso anno, con una crescita dell'offerta del +36% e della domanda del +15%.

(Pixabay) studenti fuori sede

Se Milano è la città più cara, ci sono altre sedi universitarie dove i prezzi aumentano: per la prima volta, rileva il rapporto, Bologna con 482 euro per una stanza singola supera Roma dove l'affitto medio è di 463 euro. Da Nord a Sud non si fermano i rincari per le stanze degli studenti fuori sede, anche se non in tutte le città, mentre cresce quasi dappertutto l'offerta degli alloggi: +34% per le singole e con una domanda che è invece aumentata del +27% rispetto al 2022, influenzata dalla coda lunga dei rientri post Covid. "La crescita degli alloggi disponibili - è convinto Carlo Giordano, Board Member di Immobiliare.it - porterà a un miglior equilibrio tra domanda e offerta che, finalmente, darà un freno alla risalita dei canoni di locazione". Anche a Roma, così come a Milano, il canone quest'anno rallenta la sua corsa e si attesta a quota 463 euro al mese per una stanza, come lo scorso anno. La capitale, che vede una crescita della domanda del +55%, viene superata da Bologna dove per permettersi una singola bisogna mettere a budget 482 euro, con un costo cresciuto dell'8% rispetto al 2022 nonostante la diminuzione delle richieste del -14%. In quarta posizione per il prezzo della stanza singola c'è Firenze con 435 euro. Sono quasi appaiate Modena e Bergamo, 412 euro e 411 euro rispettivamente. Superano di poco la soglia dei 400 euro anche Padova e Verona (404 euro e 401 euro). Poco al di sotto di questa cifra chiudono la top10 Venezia (396 euro) e Brescia (385 euro). Alcune città registrano oscillazioni più importanti dei prezzi delle stanze nel 2023. È il caso di Bari che rispetto allo scorso anno vede un +29%, prezzi i aumento del +18% anche a Brescia e Palermo. Mentre Parma e Pescara registrano un incremento di affitto per la stanza singola del +16% in un anno. Al contrario le sedi universitarie più note segnano un rallentamento della corsa dei prezzi e, in certi casi, anche una diminuzione: è il caso di Padova dove gli affitti in un anno sono scesi del 12% (ed è di conseguenza aumentata la domanda, addirittura del +87%), ma anche Firenze e Trento, al -4% e -2%.

(Pixabay) affitto case e stanze per studenti fuori sede