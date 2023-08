Stupri di Caivano: oggi la fiaccolata, Meloni presto al Parco Verde

Sono due i maggiorenni indagati dalla Procura di Napoli Nord per i presunti abusi sessuali avvenuti a Caivano , in provincia di Napoli, nei confronti di due bambine di 10 e 12 anni. I ragazzi, secondo quanto si apprende, hanno 19 e 18 anni, e sono entrambi a piede libero.

Oggi alle 18 si terrà una manifestazione indetta dai comitati cittadini, al Parco Verde, per mostrare sostegno e solidarietà alle vittime dello stupro. L'appuntamento è presso la parrocchia di San Paolo Apostolo, guidata da don Maurizio Patriciello e si procederà in corteo fino al capannone dove sarebbero avvenuti i i fatti.

In settimana sarà a Caivano anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lo ha reso noto ieri durante il Consiglio dei ministri .

La presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, dovrebbe invece arrivare venerdì.

Intanto sulle condizioni in cui versa il territorio è intervenuto in mattinata il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: "Caivano è l'inferno in terra, ma questo lo sapevamo da quando hanno scaraventato dall'ultimo piano la piccola Fortuna dopo averla violentata e dopo aver prodotto video pedopornografici. Ma anche allora, passata la prima ondata di emozioni, per questo non ho voluto neanche parlarne in questi giorni, sono scomparsi tutti". Bisognerebbe, secondo De Luca "istituire uno stato d'assedio vero e proprio militare"

"Personalmente sono stato in silenzio alcuni giorni per non unirmi al coro delle solidarietà penose che sono diventate per me insopportabili - ha continuato il governatore -. Avremo domani mattina un incontro con il commissario di governo del comune di Caivano, con i dirigenti scolastici per mettere a punto un ulteriore programma di intervento su Caivano. Noi come regione Campania che siamo un'istituzione che ha fatto da supplente ad altre istituzioni che non hanno fatto quello che è di loro competenza. Le due istituzioni competenti su Caivano sono il comune e il governo nazionale dal punto di vista della sicurezza".

In merito alla visita di Giorgia Meloni ha detto: “È un impegno apprezzabile purché ovviamente dietro ci sia la sostanza”.

Per De Luca, "ha ragione il ministro Piantedosi quando dice che c'è anche un problema culturale, non c'è dubbio. Che riguarda i modelli che abbiamo trasmessi ai giornali di Caivano e non solo, è stato devastante l'effetto diseducativo di alcune televisive che riguardavano la camorra, abbiamo un'intera generazione che si veste come quelli che hanno visto nei telefilm, che parla come quelli che parlano negli sceneggiati, che hanno gli stessi tatuaggi, lo stesso linguaggio gergale, è una cosa sconvolgente"

L'inchiesta della procura di Napoli

L'inchiesta della procura di Napoli Nord procede parallelamente a quella della procura minorile, che si occupa degli indagati minorenni, il cui numero non è noto, anche se, secondo indiscrezioni non confermate, potrebbero essere numerosi, circa una quindicina.

Riguardo all'inchiesta della procura di Napoli Nord a carico dei due maggiorenni, fondamentali saranno per gli inquirenti le analisi dei contenuti dei cellulari sequestrati che dovrebbero prendere il via nei prossimi giorni. Al 19enne - che non risulta legato ai contesti criminali della zona - verrebbe in particolare contestato un singolo episodio avvenuto dopo un contatto via social.

Il primo settembre si terrà a Caivano il Comitato Ordine e Sicurezza.