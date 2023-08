Stupro Caivano: in 15 nel branco, tra loro 2 figli camorristi

Il numero dei coinvolti sarebbe maggiore di sei e potrebbe arrivare a 15 ragazzini. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura minorile, non escludono che il branco abbia abusato più volte e in più mesi delle due ragazzine.



I cellulari sono stati sequestrati e sono in corso le indagini sui tabulati. Gli investigatori sono a caccia anche di possibili video delle violenze. Da quanto ricostruito le ragazzine, che sono entrambe in comunità, venivano picchiate e minacciate dai ragazzi che usavano loro violenza.