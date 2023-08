Stupro di Palermo, respinta la scarcerazione per Maronia dopo quelle di Barone, Flores e Di Trapani

Anticipando i tempi, come aveva fatto altre volte sulla stessa vicenda, il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l'istanza di scarcerazione di Christian Maronia, uno dei sette indagati per lo stupro di gruppo della diciannovenne, violentata a Palermo nella notte tra il 6 e il 7 luglio. Già respinte analoghe richieste presentate da altri indagati: Angelo Flores, Christian Barone e Gabriele Di Trapani. Tra il 5 e l'8 settembre le udienze riguardanti Elio Arnao e Samuele La Grassa.

Da ieri, la giovane palermitana vittima del “branco” si trova in una comunità protetta, fuori dal capoluogo siciliano. Nel centro le sarà offerta anche la possibilità di lavorare. La decisione è stata presa dopo i segnali, decisamente preoccupanti, lanciati tramite il suo profilo Instagram. Tra le altre cose, la giovane aveva scritto: “Così mi portate alla morte”. Domenica scorsa aveva rivendicato il diritto di vivere la sua vita come meglio preferisce, ma ieri aveva ammesso di non avere più la forza di reagire. “Sono stanca, mi state portando alla morte. Io stessa, anche senza questi commenti, non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così” aveva scritto su Instagram, sopra un post in cui, con frasi molto volgari, qualcuno l'accusa di aver avuto con i sette ragazzi un rapporto consensuale. “Non serve a nulla continuare, pensavo di farcela ma non è così” aggiunge. E ancora: “Se riesco a farla finita porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore”.

La ragazza, in contatto continuo con i Carabinieri che la sentono quotidianamente, viene assistita da uno psicologo e da un legale che, verosimilmente, la assisterà nel corso dell’incidente probatorio in cui, nei prossimi mesi, dovrà tornare ad accusare gli stupratori.