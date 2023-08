Stupro di Palermo, trasferiti i sei ragazzi che si trovavano in carcere al Pagliarelli

I sei giovani arrestati - Angelo Flores, Elio Arnao, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Gabriele Di Trapani e Cristian Barone - sono stati trasferiti in altrettanti penitenziari siciliani .

È stata accolta la richiesta della direzione della casa circondariale che aveva chiesto una diversa collocazione penitenziale dei sei per evitare "azioni destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza".

Sono trasferiti ieri sera dal carcere Lorusso di Pagliarelli i sei giovani arrestati per lo stupro di gruppo avvenuto la notte del 7 luglio nel cantiere del collettore fognario al Foro Italico a Palermo.

I legali avevano fatto sapere che anche gli stessi indagati avevano chiesto di potere andare in altre carceri.

Nel frattempo ieri è tornato in carcere, per un aggravamento della misura cautelare, il settimo giovane arrestato, minorenne all'epoca dei fatti, che era stato affidato ad una comunità. Nei giorni scorsi infatti il gip gli aveva revocato la detenzione, sostenendo che avesse compiuto una "rivisitazione critica" del suo comportamento. Era stato lui infatti ad ammettere i fatti, confessando davanti al gip del tribunale per i minorenni, Alessandra Puglisi.