Stupro a Palermo, ragazzo scarcerato su TikTok: "Galera di passaggio, più forti di prima"

Il giovane, minorenne al momento dei fatti e che è diventato maggiorenne pochi giorni dopo il presunto stupro, è stato trasferito in comunità. Nonostante ciò continua a essere attivo sui social, anche dopo l'arresto e la scarcerazione. Ieri ha scritto: "C'è qualche ragazza che stasera vuole uscire con noi?". Oggi altra giornata di interrogatori davanti al gip Marco Gaeta di Palermo per altri tre dei giovani arrestati venerdì scorso con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne. Vengono sentit Christian Maronia, 19 anni, Samuele La Grassa, difeso dall'avvocato Salvatore Romeo e Elio Arnao 20 anni, difeso dall'avvocato Gerlando Orlando. Ieri il tribunale del Riesame di Palermo ha confermato il carcere per Angelo Flores e Gabriele Di Trapani, due dei sette ragazzi arrestati. I giudici hanno accolto la tesi della Procura diretta da Maurizio de Lucia. Altro percorso, per ora, quello del giovane minorenne al momento dei fatti. Dopo essere stato trasferito in comunità per aver chiarito la sua posizione, sui social continua a provocare: "C'è qualche ragazza che vuole uscire con noi?" "La galera è di passaggio, si ritorna più forti di prima". Con una emoticon sorridente e un braccio forzuto in bella mostra. Poi risponde su Tik Tok a una persona che scrive: "Lo hanno già scarcerato e condotto in comunità, anche se è diventato maggiorenne. Ha confessato e anche se dal video sembra tra i più violenti. L'Italia". Il ragazzo davanti al gip del tribunale per i minorenni, Alessandra Puglisi, avrebbe "raccontato per filo e per segno quello che è successo quella notte. E' chiaro che ci sono molte cose che saranno oggetto di approfondimento e in questa fase non sia opportuno rivelare - ha dichiarato l'avvocato Pietro Capizzi che assiste il giovane - Ci sono indagini e interrogatori in corso degli altri maggiorenni e al momento è preferibile non dire altro".

Ansa Violenza sessuale di gruppo a Palermo: il luogo dove è stat stuprata la giovane

Durante l'interrogatorio davanti al gip di Palermo "Sono addolorato per ciò che è successo, chiedo scusa alla ragazza e alla sua famiglia. Sono tornato indietro insieme al ragazzo di 17 anni per aiutarla. Ma mi è stato detto che la ragazza era consenziente". In lacrime Christian Maronia, uno dei sette giovani indagati, davanti al gip di Palermo, Marco Gaeta. "Mi sono rovinato la vita. Mi era stato detto che la giovane era d'accordo - ha aggiunto Maronia - Ho anche una fidanzata e non avrei mai fatto una cosa simile. Io non conoscevo la ragazza, non l'avevo mai vista prima". Nel corso dell'interrogatorio è emerso che Angelo Flores avrebbe mostrato un video: "Si vedeva che lei sarebbe stata disposta a questa esperienza - aggiunge - Ad organizzare tutto è stato Flores". In queste ultime ore su tik tok è stato aperto un profilo su Cristian Maronia dove sono stati pubblicati sei video: "Quando tutta Italia ti incolpa per una cosa privata, ma nessuno sa che sei stato trascinato dai tuoi amici". E ancora "Non ero in me quando è successo", sono alcune delle frasi pubblicate nei video comparsi sul social. I video erano già stati confezionati dal diciannovenne che imita nelle posture i cantanti neomelodici e sono ripresi in casa, dal barbiere o in discoteca. In uno pubblicato con l'hashtag#freechristian, chi condivide scrive: "Con che coraggio la gente insulta gli innocenti".

TGR SICILIA/CC Violenza sessuale di gruppo a Palermo: il branco ripreso dalle telecamere di sicurezza