Svezia, Mosca diffonde false notizie su roghi del Corano: "Pubblicati 1 milione di post in arabo"

Un uso massiccio di blogger, social e post in rete per influenzare ("fomentare tensioni") e ostacolare l'adesione della Svezia alla Nato, alimentando un conflitto con i Paesi Arabi, diffondendo più di "un milione di post in arabo ed altre lingue": così secondo un'agenzia del governo svedese secondo la quale Mosca, attraverso un capillare e massivo uso di disinformazione su internet, avrebbe cavalcato le proteste del mondo arabo seguite ai roghi del Corano avvenuti a Stoccolma.

Si tratterebbe di un altro episodio della cosiddetta "guerra ibrida" (usata da entrambi le parti nel conflitto russo-ucraino) capace di influenzare l'opinione pubblica (in questo caso del mondo arabo) sfavorevolmente verso un paese occidentale dell'Unione Europa, attraverso fake news sapientemente pilotate (e pubblicate).

Così in un articolo inchiesta del Guardian. Il ministero della Difesa svedese ha dichiarato che "i media controllati dallo Stato russo Rt e Sputnik hanno pubblicato una serie di articoli in arabo, sostenendo falsamente che il governo svedese sostiene i roghi del Corano". Il governo svedese è stato sottoposto a crescenti pressioni globali per impedire ulteriori proteste, ma finora ha escluso di modificare le leggi sulla libertà di espressione del paese.

L'agenzia di difesa psicologica dalle fake news

Mikael Östlund, portavoce della "agenzia di difesa psicologica", ha detto al quotidiano britannico che da quando Momika e Najem hanno bruciato un Corano fuori dalla moschea di Stoccolma durante la festa musulmana di Eid al-Adha a giugno, "la disinformazione online è aumentata in modo esponenziale. Tra coloro che diffondono le false narrazioni, ha detto, ci sono diversi estremisti islamici".

Obiettivo di "Ostacolare l'adesione alla Nato"

"Ripetono narrazioni secondo cui la Svezia sostiene il rogo del Corano e che la Svezia è un paese islamofobo e ostile all'Islam", ha detto. "Non siamo molto sorpresi perché la Russia sta usando narrazioni che mettono in cattiva luce la Svezia e rendono più difficile l'adesione alla Nato".

I canali russi della disinformazione

“RT e Sputnik – continua Östlund - questi canali hanno avuto diversi post con quelle narrazioni da giugno e luglio in arabo. Quindi ovviamente vogliono farsi sentire tra le persone di lingua araba”. Poiché si trattava di canali gestiti dallo stato, "indicava che la strategia proveniva dall'alto".

“Tutto è approvato dal Cremlino, quindi proviene dal governo della Russia. La narrazione è in linea con ciò che il Cremlino vuole che facciano”.

"Man mano che il modello di disinformazione si costruisce nel tempo, diventa più facile per le persone credere che le false narrazioni siano vere"

Governo Svezia: "attori stranieri hanno avuto un ruolo negli incendi del Corano"

Il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, ha alluso ad attori stranieri che hanno avuto un ruolo negli incendi del Corano, accusando gli estranei di usare il paese come “un palcoscenico per diffondere messaggi di odio”. Parlando martedì a Stoccolma, poche ore dopo che l'Organizzazione per la cooperazione islamica ha condannato le proteste e chiesto l'intervento delle Nazioni Unite, ha affermato che tali atti stanno "trascinando la Svezia in conflitti internazionali ".

I roghi anche in Danimarca "ma ignorata"

Anche se il rogo del Corano ha avuto luogo anche in Danimarca, l'attenzione si è concentrata maggiormente sulla Svezia, soprattutto da quando ha presentato la sua candidatura alla NATO l'anno scorso. Gli incidenti sono stati usati come "trampolino di lancio simbolico" dalla Russia, sia a livello nazionale per i musulmani russi che a livello globale, ha affermato Shapovalova.

Attraverso articoli di propaganda scritti in arabo, la Russia "stava cercando di promuovere questa tensione tra il cosiddetto occidente democratico e le persone nei paesi di lingua araba", ha detto.