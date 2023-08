Tabaccaia uccisa a coltellate nella sua rivendita, ritrovato il coltello usato per il delitto

È stato un cliente della tabaccheria, entrato per fare degli acquisti, a scoprire il corpo della donna riverso a terra e ad allertare le forze dell'ordine e i soccorsi.

Tra le prime ipotesi, quella di una rapina finita nel sangue. Gli investigatori stanno effettuando una ricognizione per individuare eventuali telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso immagini utili a identificare l'assassino.

Aveva riaperto oggi dopo alcuni giorni di ferie la tabaccheria in via Marchese de Rosa, a Foggia, dove è stata uccisa poco dopo le 13 la titolare, Francesca Marasco di 72 anni, colpita con diverse coltellate.

"Era una persona molto gentile e conosciuta da tutti nel quartiere". Cosi un residente di via Marchese De Rosa ricorda la donna uccisa. "Lavorava da sola - continua l'uomo-. Non era sposata. Fino a qualche anno fa nel negozio c'era anche la madre ma poi è venuta a mancare e da allora gestiva tutto da sola. Alle 12 sono passato con il cane davanti all'ingresso della tabaccheria e sembrava tutto tranquillo. Poi abbiamo sentito molte sirene e abbiamo appreso cosa era accaduto. Foggia non è più un posto sicuro".