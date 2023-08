Taiwan, per la prima volta aiuti militari da Usa

L'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato per la prima volta gli aiuti militari diretti a Taiwan come parte di un pacchetto di assistenza per i governi stranieri. Lo riferiscono funzionari governativi.

Martedì il Dipartimento di Stato ha informato il Congresso di un pacchetto di 80 milioni di dollari, modesto rispetto alle recenti vendite a Taiwan, ma che sarebbe il primo a Taipei nell'ambito del programma di finanziamento militare negli Stati Uniti.

Tradizionalmente, gli Stati Uniti hanno venduto armi a Taiwan invece di donarle, ma crescono i timori che la Cina si stia preparando a impadronirsi dell'isola democratica e autonoma. Gli aiuti, ha affermato il dipartimento di Stato, saranno "usati per rafforzare le capacità di autodifesa di Taiwan".