Frana del Frejus. Tajani e Colonna: "Problema comune che affronteremo insieme"

La situazione al confine italo-francese dopo la frana che rende molto diffficile l'accesso al tunnel del Frejus. Il problema al centro dell'incontro di stamane a Toledo tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la collega francese Chaterine Colonna a margine del vertice dei 27 ministri della Ue. La proposta del ministro italiano circa la costituzione di una Conferenza intergovernativa è stata accolta dall'omologa francese.

Tajani e Colonna hanno deciso di aprire già nei prossimi giorni un dialogo con cui Italia e Francia gestiscono le decisioni sui tunnel che collegano i due paesi. L'Italia chiede che il tunnel del Monte Bianco non venga chiuso fino a che non verrà ripristinata la piena agibilità della viabilità verso il tunnel del Frejus. La ministra francese ha concordato che i due governi lavoreranno insieme quotidianamente per gestire nella maniera più efficace gli interventi necessari a limitare le sofferenze per le due regioni di confine. Un momento decisivo sarà il sopralluogo che i due ministri delle Infrastrutture effettueranno già oggi. "È un problema comune lo affronteremo insieme", hanno detto i due ministri, fa sapere la Farnesina.

Tajani e Colonna daranno mandato ai Capi delegazione nella Conferenza Intergovernativa sul Monte Bianco, per l'Italia il direttore generale Verola e per la Francia l'ambasciatrice Voiry, di attivare rapidamente la Conferenza affinchè i due Paesi potranno confrontarsi sul piano tecnico e far avanzare rapidamente delle opzioni operative.

"Credo non si possa chiudere il traforo del Monte Bianco durante la pausa natalizia perché farebbe un grave danno all'economia della Val d'Aosta, del Piemonte", "bisognerebbe quindi accelerare i tempi di efficientamento del tunnel del Frejus", aveva detto Tajani arrivando al Consiglio informale Esteri Ue.